Quotum voor gasten kan geen kwaad voor Pauw & Jinek

Het ging er vooral over of de Eerste Kamer nu wel of niet invloed had op de onderhandelingen in de Tweede Kamer, en niet over beleid. Vos sloeg als een opstandig kind bijna met haar vuistjes op tafel en riep: "Maar ik wíl dat het zo werkt," terwijl Jorritsma aan de overkant van de tafel steeds driftiger nee ging schudden.



Reclame om te gaan stemmen op 20 maart was het gekibbel in elk geval niet.



Namens Denk schoof later de volledige Tweede Kamerfractie aan. Drie man sterk om 'wat kleur aan tafel te brengen en ervoor te zorgen dat het quotum voor mensen met een migratieachtergrond aan tafel eens werd gehaald'. Want dat was bij Pauw en Jinek maar 6 procent, zo had Denk achterhaald.



Vrouwenquotum, migrantenquotum, Lips vindt het prima, maar mag er dan ook een quotum komen voor het aantal gasten aan tafel? Ook voor twee talkshowhosts - op zich een prima aantal - waren het er gisteravond te veel.



