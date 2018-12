Queen, Aretha Franklin en Avicii grote winnaars van Top 2000

Een nieuw nummer heeft de band al bijna 25 jaar niet meer uitgebracht, maar toch is Queen de leverancier van de meeste verse songs in de jaarlijkse Top 2000 van Radio 2. Acht nieuwe binnenkomers in de lijst zijn van de band rond Freddie Mercury. De hoogste is Hammer to Fall op 474.



Het lied stond in 1985 op de setlijst van Queens fameuze optreden op Live Aid en haalde op die manier ook integraal de deze herfst verschenen biografische film over de band.