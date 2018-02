PvdA en GroenLinks willen einde aan 'homofobie' Voetbal Inside

De twee belangenorganisaties doen de oproep na een reeks incidenten in het programma met een homofoob karakter. De druppel was een 'grap' over VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck, die vanaf deze week als vrouw door het het leven gaat. René van der Gijp maakte in de uitzending van vrijdag bekend voortaan als 'Renate' door het leven te gaan.



Daarna verscheen hij met een pruik. Het bleek een grap over Van Spilbeeck te zijn. Vooral Johan Derksen had veel plezier om de act. "We moeten niet net doen alsof dit normaal is", stelde hij. "Maar ieder gek heeft zijn gebrek."



Het is niet de eerste maal dat Voetbal Inside en zijn presentatoren homofobie wordt verweten. Met flinke regelmaat wordt aan tafel geroepen dat voetbal geen sport voor homo's is. Ook maken Van der Gijp, Derksen en Wilfred Genee vaak grappig bedoelde opmerkingen over vrouwen en minderheden.