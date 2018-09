PSV verloor, maar John de Mol won

Aan geluk heb je soms meer dan aan wijsheid

Waar PSV's debutanten soms beginners ­leken, bleek Hendriks (38) de routine zelve. Haar vragen waren slim en oordeelloos. Geflankeerd door Ronald de Boer en Johan Derksen bleek ze enthousiasmerend en kundig tegelijk. Derksen - die enige tijd geleden nog wekelijks de 'tieten' van Hendriks besprak aan de stamtafel van Inside - liet zich gewillig door haar leiden.



Derksen wordt nogal eens beschuldigd van opportunisme, maar zijn ontleding van de wedstrijd was vooraf al glashelder: "Het maakt niet uit of ze bij PSV vier of vijf ­verdedigers opstellen, verliezen doen ze toch."



Na de 4-0 haalde hij zijn gelijk niet. Sterker: hij prees de ver­liezende ploeg voor het vertoonde spel.



Van grote chemie tussen hem en De Boer is geen sprake. Misschien ergerde Derksen zich aan De Boers stopwoordje ('hè?') of moest hij zijn best doen zijn bij VI gebruikelijke grappen over De Boers abonnement op de botoxboer voor zich te houden.



Dieptepunt van de avond was zonder twijfel het gesponsorde item over een competitie op de spelcomputer. Toen bleek dat er naast Messi nog een winnaar van de avond was: de portemonnee van De Mol.



