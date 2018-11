Protest tegen Sinterklaasjournaal bij Hilversum Mediapark

De demonstratie was gericht tegen de opstelling van de NTR in de zwartepietendiscussie en het gebruik van zwartgeschminkte pieten naast roetveegpieten in het Sinterklaasjournaal, dat maandag weer begint.



De activisten versperden een uur lang, tot even na 9.00 uur, de doorgang op de voetgangersbrug over het spoor bij station Hilversum. Medewerkers van de omroepen moesten daardoor omlopen.



Op de brug werd een spandoek getoond met de tekst 'De NTR komt niet over de brug'. Zes agenten ter plaatse grepen in en zorgden ervoor dat er een doorgang mogelijk werd voor omroepmedewerkers. Volgens de politie Gooi en Vechtstreek ging het om een onaangekondigde demonstratie.



De activisten mochten daarna nog wel verder gaan met actievoeren. Ze riepen 'NTR, stop Zwarte Piet' en 'NTR schaam je'. Inmiddels is het weer rustig op het station.



Tijdens de blokkade adviseerden de betogers de treinreizigers die het Mediapark wilden bereiken een alternatieve looproute langs de andere kant van het spoor, waardoor ze tien minuten langer onderweg zouden zijn.



'Al jaren vertraagt de NTR de afschaffing van Zwarte Piet,' schrijft de actiegroep in een persbericht op Facebook. 'Daarom vertragen de activisten nu medewerkers van de NTR op weg naar hun werk.'