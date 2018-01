Prinses Margriet aanwezig bij 75e verjaardag Trouw

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekendgemaakt.



Trouw is in 1943 opgericht als verzetskrant, eerst onder de naam Oranje-Bode.



De eerste editie verscheen ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Margriet. De eerste Trouw kwam uit op 18 februari 1943. Margriet is daarom een speciale gast op de viering.



De Persgroep

De prinses zal ook het eerste exemplaar in ontvangst nemen van een speciale jubileumuitgave, 'Trouw - 75 jaar tegen de stroom in', geschreven door historicus Peter Bootsma.



Hij blikt terug op 75 jaar Trouw en beschrijft hierin de tijd waarin het gereformeerde dagblad zich ontwikkelde met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, democratie, religie en onderwijs.



De viering is voor lezers, redactie en (oud-)medewerkers en heeft plaats in de drukkerij van De Persgroep, uitgever van Trouw, in Amsterdam.