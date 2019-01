Prinses Beatrix behoort tot belangrijkste kunstverzamelaars

Ze bezitten een collectie kunstvoorwerpen met een waarde van minimaal 750.000 euro. De lijst is samengesteld door de Stichting Kunstweek.



Andere prominente verzamelaars op de lijst zijn Marijn Sanders (directeur in ruste van het Concertgebouw) en zijn vrouw Jeannette, Joop van Caldenborgh (Museum Voorlinden), kunstenaar Henk Helmantel, cabaretier Hans Liberg, casting director Hans Kemna en ondernemer, ondernemer Erik Kesselsoud-minister Herman Heinsbroek. De totale waarde van de collecties van de honderd verzamelaars bedraagt ruim een half miljard euro.



Alle soorten kunst zijn vertegenwoordigd, variërend van schilderijen en glaswerk tot fotografie, beelden, geïllustreerde boeken en manuscripten, Blauw porselein en zilveren vogels, Afrikaanse etnografica, hedendaagse Chinese kunst, modernistisch design, toegpaste kunst, zeventiende-eeuws Romeins en Europees glas, of heel specifiek Nederlandse stillevens van 1650 tot heden zoals bij de collectie van medisch specialist Frans Willekens, of schilderijen, tekeningen, aquarellen en prenten van Co Westerik bij de collectier van Frank Verhallen.



Opvallend is ook het accent op Mega-realisme en magisch realisme bij de verzameling van Frederik Wouter (Mickey) Huibregtsen, de oud- bestuursvoorzitter van adviesbureau McKinsey.



Passie

Volgens Stichting Kunstweek verzamelen veel mensen vanuit een passie en is hun collectie dan ook samengesteld op basis van persoonlijke fascinaties. De meeste verzamelaars zijn 'eigenzinnige denkers en doeners,' vaak ondernemers, juristen en artsen.