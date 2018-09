Prins Claus Prijs voor fotovakschool uit Zuid-Afrika

De opleiding in Johannesburg werd in 1989 opgezet door de Zuid-Afrikaanse documentairefotograaf David Goldblatt (1930-2018). De fotovakschool stelde tijdens de laatste jaren van de apartheid zwarte Zuid-Afrikanen in de gelegenheid om fotografie te studeren.



Volgens het Prins Claus Fonds is 'het opzetten van een sterk lokaal en regionaal netwerk en een uitgebreid beeldarchief van uniek historisch en sociaal belang'.



Adong Judith

Het Fonds maakte donderdag ook de laureaten bekend van de Prins Claus Prijzen 2018. Die worden toegekend aan Adong Judith (toneelschrijfster en film- en televisiemaakster uit Oeganda), Marwa al-Sabouni (architecte uit Syrië), Kidlat Tahimik (een kunstenaar en filmmaker uit de Filipijnen), Eka Kurniawan (schrijver uit Indonesië) en O Menelick 2 Ato (een onafhankelijk journalistiek en cultureel platform uit Brazilië).



Danseres en choreografe Dada Masilio uit Zuid-Afrika krijgt de Next Generation Prijs.



De prijzen zullen op 6 december worden uitgereikt door prins Constantijn in het Koninklijk Paleis. De dag ervoor vertellen de laureaten hun verhaal tijdens Louder than Words.