Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Reinbert de Leeuw

Het fonds kent de prijs van 150.000 euro jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap.



Het Cultuurfonds noemt De Leeuw een baanbreker en voorvechter voor nieuwe muziek. De laureaat mag van de prijs niet alleen maar een beetje feest gaan vieren: de helft is voor een Cultuurfonds op Naam, te besteden aan doelen op het gebied van van cultuur, wetenschap of natuur. De rest is wel vrij besteedbaar.



Ridder

De Leeuw (80) is al veel gelauwerd. Zo is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs. Twee jaar geleden kreeg hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit jaar nog werd De Leeuw genomineerd voor een Grammy, met de cd 'Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir'. Hij won de onderscheiding niet, maar de altijd kritische Hongaarse componist Kurtág zelf was heel tevreden over het album.



Eerdere winnaars van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs zijn onder anderen schrijver-historicus Geert Mak, regisseur Johan Simons, tuinarchictect Piet Oudolf en fotograaf Anton Corbijn.