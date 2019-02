Prijzen voor Meeuwis, Maan en Bløf bij 100% NL Awards

De drie artiesten kregen de publieksprijzen donderdagavond tijdens de uitreiking van de 100% NL Awards show in The Box in Amsterdam.



Nielson viel in de prijzen met zijn album Diamant waar de hits als IJskoud en Doen durven of de waarheid op staan.



André Hazes is met zijn optreden tijdens André Hazes in Ahoy winnaar van een 100% NL Award Live act van het Jaar. Ilse DeLange werd al eerder bekroond met een 100% NL Oeuvre Award. Davina Michelle was de grote winnares van de avond, zij scoorde de hit van het jaar met haar single Duurt te lang.



Ook heeft mag zij zich talent van het jaar noemen. Hit-nummer Zoutelande van Bløf kreeg de prijs voor Meest gedraaide track van het jaar.