Prijswinnende film Tess gaat naar buitenland

De film My Extraordinary Summer With Tess is onder meer aangekocht door distributeurs uit Frankrijk, Taiwan, Denemarken, Polen en Noorwegen. Dit meldt Variety.



De familiefilm werd zaterdag bekroond met een juryprijs op het Internationaal Filmfestival Berlijn. Tijdens de slotceremonie van de 69e editie van het prestigieuze festival ontving regisseur Steven Wouterlood de 'Special Mention by the International Jury of the Competition Generation KPlus' voor zijn eerste lange speelfilm.



De film beleefde vorige week zijn wereldpremière op het festival in het onderdeel Generations, waarin bijzondere jeugdfilms vertoond worden. De film is ook geselecteerd voor het prestigieuze New York International Children's Film Festival. De film is opgenomen in de selectie van het festival, dat plaatsvindt tussen 22 februari en 17 maart.



'Alleenheidstraining'

"Ik liep al op wolken de afgelopen dagen na de overweldigende reacties van het publiek, en nu al helemaal. Een betere première van onze film had ik niet durven dromen. Ik kan niet wachten tot de release in Nederland dit najaar," zegt Wouterlood. Mijn bijzonder rare week met Tess verschijnt in oktober in de Nederlandse bioscopen.



De film gaat over een jongen die bang is om als enige van zijn familie over te blijven. Tijdens een vakantie begint hij met een zelfbedachte 'alleenheidstraining' . Als hij Tess ontmoet, leert hij dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten.