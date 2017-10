Prijswinnaars Televiziergala

Het Nederlandse publiek verkoos het tweetal tot beste tv-presentatoren. Jinek kreeg de prijs uit handen van Spoorloos-presentator Derk Bolt. Voetbal Inside-presentator Genee kreeg de prijs van meervoudig winnares Chantal Janzen.



De andere twee genomineerde vrouwen waren Floortje Dessing en Geraldine Kemper. Beiden waren al drie keer genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster. Voor Eva Jinek was het de eerste nominatie in de categorie.



"Ik heb niets voorbereid, want als ik dat doe win ik niet'', zei Jinek. Ze dankte de KRO-NCRV dat ze zichzelf mag zijn en raadde ook mensen thuis aan om zichzelf te blijven. "Ik doe dit voor jullie, maar dat ik zoveel waardering krijg, is fantastisch.''



Het regent prijzen tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam. De talentenprijs ging naar Marieke Elsinga. De andere kanshebbers waren Anna Nooshin en Özcan Akyol. Marieke Elsinga is momenteel te zien in Expeditie Robinson, het survivalprogramma dat nog in de race is voor de Gouden Televizier-Ring. Marieke, afkomstig van Qmusic, werd bekend als opvolgster van Luuk Ikink bij RTL Late Night en gaat tegenwoordig regelmatig als verslaggeefster op pad voor RTL Boulevard.



Aan het einde van het gala wordt bekend wie de Gouden Televizier-Ring om zijn of haar vinger mag schuiven. Naast Expeditie Robinson behoren Zondag met Lubach (VPRO) en Beste Zangers (AVROTROS) tot de kanshebbers.



