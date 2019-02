Prijs voor journalisten achter onderzoek medische implantaten

Dat is donderdag bekendgemaakt in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het gelegenheidsduo veroorzaakte wereldwijde aandacht met hun 'Implant Files'. Ze toonden samen met onderzoekscollectief ICIJ aan dat controle op medische hulpmiddelen erg gebrekkig is.



Zij krijgen de titel van vakblad Villamedia vanwege de omvang van het onderzoek, de complexiteit door de internationale samenwerking en de impact ervan.



Zware bedreigingen

Ook misdaadjournalist Paul Vugts (Het Parool) was samen met collega John van den Heuvel (De Telegraaf) genomineerd voor de prijs. Zij ontvingen de nominatie omdat zij ondanks zware bedreigingen doorgingen met werken en 'journalistieke topproducties hebben gemaakt'.



Voor Vugts werd in de nazomer van 2017 een moordopdracht afgegeven die criminelen aan het uitvoeren waren. Hij kreeg de zwaarst denkbare beveiliging en woonde met zijn vriendin ruim een half jaar in een safehouse.



Leugen Zijlstra

Naast de winnaars en de twee misdaadjournalisten was ook Natalie Righton (de Volkskrant) genomineerd vanwege haar stukken over de leugen van VVD-minister Zijlstra, die zei dat hij in de datsja van de Russische president Poetin van alles hoorde over strategische plannen.



Het is de dertiende keer dat Villamedia de prijs voor Journalist van het Jaar heeft uitgereikt. De prijs werd eerder gewonnen door onder meer Follow the Money-journalisten Eric Smit en Kim Keken, Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de documentaireserie Schuldig, en Nieuwsuur-journalist Bas Haan.



