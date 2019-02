Present.Perfect. op IFFR bekroond met Tiger Award

Tiger Award: Present.Perfect. van Zhu Shengze

Special Jury Award: Take Me Somewhere Nice van Ena Sendijarevi¿

Bright Future Award: A volta ao mundo quando tinhas 30 anos van Aya Koretzky

Eervolle vermelding: Historia de mi nombre van Karin Cuyul VPRO Big Screen Award: Transnistra van Anna Eborn

Audience Award: Capharnaüm van Nadine Labaki

Hubert Bals Fund Audience Award: La Flor (Parte 2) van Mariano Llinás

Voices Short Award: Casa de vidro van Filipe Martins

FIPRESCI Award: End of Season van Elmar Imanov

NETPAC Award: Last Night I Saw You Smiling van Kavich Neang

KNF Award: Tarde para morir joven van Dominga Sotomayor

IFFR Youth Jury Award: Lazzaro felice van Alice Rohrwacher

Found Footage Award: Kodak van Andrew Norman Wilson



Dag van de Dwarse Film

Op zondag vertoont Eye vanaf 11 uur vijf van de eigenzinnigste, meest omstreden titels van het afgelopen IFFR. In de publieksenquête scoren deze 'dwarse' films voornamelijk op 'buitengewoon goed' of 'buitengewoon slecht', lauwe reacties zijn er nauwelijks. Voer voor discussie dus. Op het programma staan de elliptisch vertelde wraakfilm Alva van de Portugees Ico Costa, de akelig sobere jaren 50-schets The Mountain van de Amerikaan Rick Alverson, de louter met beelden van streamingplatforms gemaakte Tiger Award-winnaar Present.Perfect. van de Chinese Shengze Zhu, het zeer intellectuele, episch-breedsprakige "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" van de Roemeen Radu Jude en de expliciete, polyamoureuze roadmovie Las hijas del fuego van de Argentijnse Albertina Carri.