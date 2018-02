Populaire Amerikaanse podcast maakt serie over Bijlmer

Dat doet de podcast in samenwerking met drie Nederlandse radiomakers Chris Bajema, Maartje Duin en Botte Jellema.



De eerste aflevering is woensdagochtend online gezet. De serie gaat over het stedenbouwkundige idee dat ten grondslag lag aan de Bijlmer. In de eerste aflevering wordt uitgelegd hoe een groep architecten zich verzamelde onder de naam CIAM, met uitgesproken en rigide ideeën over moderne architectuur.



Het belangrijkste was dat verschillende functies van een stad moesten worden gescheiden, waarmee congestie, lawaai, vervuiling en chaos zou worden opgelost.



Dit idee lag ten grondslag aan verschillende steden in de wereld, maar werd nergens zo groot uitgewerkt als in de plannen van de Amsterdamse Bijlmer. Het was tevens de laatste keer dat CIAM-blauwdrukken voor stadsuitbreidingen zouden worden gebruikt.



Roemruchte geschiedenis

In de serie van 99 Procent Invisible komen verschillende Nederlandse sprekers aan het woord, zoals Zef Hemel, professor aan de Universiteit van Amsterdam, Pi de Bruin, architect die aan het ontwerp van de Bijlmer werkte en er heeft gewoond, en Daan Dekker, die een boek schreef over de Bijlmer.



De Bijlmer heeft een roemruchte geschiedenis, en staat regelmatig in de belangstelling van buitenlandse media. Maar het is uitzonderlijk dat Amerikaanse media gebruik maken van lokale journalisten.



Crowdfunding

Er volgt binnenkort nog een aantal afleveringen in de serie van 99 Procent Invisible over De Bijlmer. Met meer dan 250 miljoen downloads is 99 Procent Invisible een van de grootste podcasts wereldwijd. Het medium begon als een project van Amerikaanse publieke radio in San Francisco, en is inmiddels een onafhankelijke productie. De financiering komt helemaal uit crowdfunding door toegewijde luisteraars.



De drie journalisten die door 99 Procent Invisible zijn benaderd maken in Nederland zelf ook podcasts. Bajema maakt de serie De Man met de Microfoon, Jellema heeft De Eeuw van de Amateur en Maartje Duin maakt net als haar twee collega's documentaires voor RadioDoc.



Lees ook: 'Bijlmer was een groots plan van een dappere bouwer'