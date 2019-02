Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda: 'Ik hou van bellen, leuren en sleuren'

Een interview vindt Jaïr Ferwerda (42) prima, maar op één voorwaarde: hij wil het niet hebben over 'de methode-Ferwerda' en over de vergelijking met PowNed en Rutger Castricum. "Dan gaat het niet door, daar heb ik echt geen zin in," zegt hij over de telefoon.



Een paar dagen later is de toon aanzienlijk goedmoediger. "O ja, sorry, we spraken elkaar terwijl ik druk bezig was.