Politie gaat Gosschalk horen over 'zedenfeit'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak in onderzoek nadat er een aangifte en melding over hem waren binnengekomen.



Het onderzoek bevindt zich volgens een woordvoerder van het OM, die alleen spreekt over een "mannelijke castingdirector", in een afrondende fase. Nadat de verdachte is gehoord, volgt er een beslissing over of Gosschalk wordt vervolgd. Over de inhoud van het vermeende "zedenfeit" kan de woordvoerder verder niets zeggen.



In november vorig jaar werd bekend dat Gosschalk zich meermaals tijdens het casten van acteurs schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk zijn alle zakelijke banden tussen Kemna Casting, waar Gosschalk werkte, en hem definitief doorgesneden.



