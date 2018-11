Politici worstelen met mediagenieke asieljeugd

Het antwoord klinkt even harteloos als onverstandig, maar is slechts een fractie van het minuten durende gesprek, waarin Dijkhoff vasthoudt aan bestaand beleid. Kinderen van ouders uit veilige landen moeten terug. Ook als ze hier geboren zijn.



De timing van #BOOS is 'perfect'. Juist dat weekeinde hebben Lili en Howick te horen gekregen dat ze tóch mogen blijven. Dus hebben de 400 asielkinderen in eenzelfde situatie, zoals Nemr, hoop. Organisaties als Defence for Children schuiven kinderen als Nemr naar voren om sympathie te wekken voor hun zaak. Het jongetje prijkte al op pr-materiaal. Zo kwam het programma hem op het spoor. Hofman, kort voor aankomst op het Binnenhof: "Je moet sympathie opwekken."



Irritatie

Dat #BOOS het jongetje naar de Kamer brengt, wekt openlijke irritatie. Een persvoorlichter verzucht buiten het zicht van de camera die middag 'dat het ventje wordt gebruikt voor kijkcijfers'. "En dan fractieleiders met hem overvallen. Pfff." Lodewijk Asscher is ook kritisch. "Ik vind het niet netjes," brengt hij nog in.



Al is het niet nieuw om grotere problemen te verpersoonlijken in één (of enkele) levensverhalen. Ook niet nieuw: hoe ongemakkelijk politici daarvan worden. Denk aan toenmalig staatssecretaris Henk Bleker die een kaartje voor PSV aanbood om Mauro te paaien, ook een asielkind dat dreigde te worden uitgezet.



Dijkhoff haastte zich gisteren het beeld recht te zetten. Hij had het tegen presentator Hofman toen hij 'ja, dus' zei, aldus Dijkhoff in een filmpje op Facebook. "Ik voelde dat de jongen hoop had en ik wilde graag lief voor hem zijn en hem een knuffel geven, maar ik moet ook het eerlijke verhaal vertellen. Ik moet hem geen valse hoop bieden."



Ook premier Rutte was gisteren onverbiddelijk. "We kunnen niet iedereen opvangen." Waarmee hij noch zijn collega's van de zaak af zijn. Het burgerinitiatief van #BOOS om asiel voor alle 400 kinderen te krijgen, haalde gisteren al meer dan 100.000 handtekeningen.