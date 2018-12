Poepsaaie tv: de NOS legt klimaatverandering uit

Lips begreep Willeke Alberti wel: tijd om de weerman te slaan

Het klimaat is al in de war, zo bleek wel op deze decemberdag met 13 graden. Gerrit vertelde honderduit over plaknachten en codes rood, terwijl de gevolgen natuurlijk best in beelden zijn te vangen.



Door de droogte was er dit jaar even sprake van dat zoetwater per schip naar Noord-Holland zou gaan. Binnenvaartschippers konden de rivierbodem voelen. Plensbuien zetten dorpjes in Limburg onder water. Maar voor spectaculaire beelden werd de kijker verwezen naar een oude aflevering van Nederland van boven.



Toen de vraag op tafel kwam wat we thuis kunnen doen tegen klimaatverandering, verzandde de NOS helemaal in een Socutera-achtig voorlichtingsfilmpje.



Om te illustreren hoe het wisselvallige Hollandse weer ons gemoed bepaalt, was een piepjonge Willeke Alberti te horen met een liedje uit 1963: "Weerman, weerman, o wat zou'k je graag eens willen slaan."



Lips houdt liever zijn handen thuis, maar begon wel enig begrip te krijgen voor Willeke. Na een uur poepsaaie televisie.



Reageren? hanlips@parool.nl