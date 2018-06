Podcast 'Pontcast' over Noord want 'het is zo'n vet stadsdeel'

Ik hoop voor mijn volgende aflevering Wouter Bos te strikken Sammie van den Broek

Waarom verdient Noord een eigen podcast?

"Omdat het zo'n vet stadsdeel is. Ik woon er nu twee jaar en ik ben verkocht. Het heeft iets authentieks, maar er is ook veel veranderd."



"Voor mij is Noord representatief voor Amsterdam. Je hebt de Nieuwendammerdijk, Floradorp en de Banne; stuk voor stuk heel divers. Dit stadsdeel heeft zo veel te vertellen."



Jij bent zelf dus geen geboren en getogen Noorderling?

"Klopt, ik ben geboren in de Nieuwmarktbuurt. Ik heb me in het begin afgevraagd of ik als nieuwkomer wel een podcast over Noord mocht maken. Maar ik ben een soort buitenlandcorrespondent, die door gesprekken met de mensen hier steeds meer over het stadsdeel leert en dit via de podcast met anderen deelt."



Maandag verscheen de eerste aflevering van Pontcast, met schrijver Massih Hutak als gast.

"Ja tof hè, ik ben groot fan van hem. Hij is een prachtig uithangbord van Noord. Ik hoop voor mijn volgende aflevering Wouter Bos te strikken, hij woont al jaren in Noord."



"Idealiter vertelt hij dan dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor het burgemeesterschap. Dat zou dan mijn eerste scoop zijn. Mooi toch?"