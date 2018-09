Podcast over Holleeder-proces wint award

Ook David Achter de Molen, voormalig zanger van rockband John Coffey, viel in de prijzen. Zijn podcast Klap van de Molen werd gekozen tot beste muziekpodcast.



Podcast over Holleeder

Bij de wedstrijd, georganiseerd door radiozender BNR, waren elf categorieën. Zo werd de Willem Podcast van Harry Lensink en Marian Husken, over het proces tegen Willem Holleeder, uitgeroepen tot beste nieuwspodcast.



In de categorie kunst en cultuur won De Grote Harry Bannink Podcast van Gijs Groenteman, over de liedjes van Harry Bannink. Techjournalist Herbert Blankesteijn en oud-schaatser Ben van der Burg maken met De Technoloog van BNR de beste tech-podcast.



Uit die elf categorie-winnaars werd Bob uitgeroepen tot de beste podcast van heel Nederland. Bob had gewonnen in de categorie 'Verhalend - Storytelling'. Het verhaal gaat over een zoektocht naar de mysterieuze jeugdliefde van een oude vrouw.



Jury

De winnaars werden gekozen door het publiek en door een vakjury samen. Voor het publieksgedeelte hebben ongeveer 7.100 mensen hun stem uitgebracht.



Daarnaast telde het oordeel van experts als Wilbert Mutsaers van Spotify, Gert-Jaap Hoekman van Nu.nl, Rachid Finge van Google, radio-dj's Giel Beelen, Michiel Veenstra en Ruud de Wild, Marianne Zwagerman en cabaretier Vincent Bijlo.