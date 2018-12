Pieterbazen, daar branden ze hun vingertjes niet meer aan

Het heerlijk avondje was gekomen en er waren Sinterklazen te over. RTL4 had er zelfs drie tegelijk op het scherm. Ideetje van Paul de Leeuw, die de oversteek heeft gemaakt na 28 jaar Vara. Pieten daarentegen waren in geen velden of wegen te bekennen. Pieterbazen, daar branden televisie­bazen hun vingertjes niet meer aan.



Op NPO1 moest een quiz met vragen over het feest het gat vullen dat Paul de Leeuw had achtergelaten. Maar: met de sint als quizmaster.



GTST presenteerde zelfs een Sinterklazien. Bij de pakjesavond in De Rozenboom kreeg de soap-Sint (Jef, zoals elk jaar) hulp van de kortgerokte Marieke. Als dat maar geen nieuwe veenbrand wordt. Waarom is Sinterklaas altijd een vent?



Later op de avond was het tijd voor Paul de Leeuws Sint & Paul pakken uit. Bij de commerciëlen dus. Het werd de kijker flink ingepeperd door Sinterklaas die op de fiets kwam binnensjezen en een running gag maakte van de fietsensponsor die nodig een keer genoemd moest worden. Een keer of tien.