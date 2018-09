Pieter Zwart benoemd in hoofdredactie VI

Pieter Zwart is Sportjournalistiek Talent van het Jaar 2018 en kreeg landelijke bekendheid als analist bij Studio Sport tijdens het WK Voetbal in Rusland van deze zomer.



Hij kreeg die prijs omdat hij een bepalende rol heeft gehad bij de lancering van VI PRO, het digitale platform waarop VI met uitgebreide analyses, cultverhalen en opinies.



Nieuwe hoofdredactie

De afgelopen maanden had VI een interim-hoofdredactie: Taco van den Velde, Peter Wekking en de inmiddels naar RTL Nieuws vertrokken Dennis van Luling. Pieter neemt de plek van deze laatste in.



Sanne Visser, directeur Voetbal International: "Met deze hoofdredactie van VI is wat mij betreft alles vertegenwoordigd: traditioneel en nieuw, ervaring en talent, print en internet. Taco van den Velde en Peter Wekking zijn voor de trouwe lezers van VI bekende namen en cultuurbewakers."



"Pieter Zwart is aanvoerder van VI Pro. Zijn toetreding tot de hoofdredactie laat zien dat Voetbal International niet alleen een bewezen autoriteit is, maar juist ook een medium dat vooruitdenkt."