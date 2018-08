Pieter Waterdrinker leeft het leven als een Russische roman

Wat weten we nou eigenlijk van Poetin? ­



Ruslandcorrespondent, schrijver en ­Zomergast Pieter Waterdrinker wierp de vraag op om uit te leggen waarom Rusland steeds weer zijn stekels opzet tegen het Westen.



Het antwoord illustreerde hij met pijnlijk echte beelden uit de film Blokada, over het beleg van Sint-Petersburg door de nazi's dat honderdduizenden burgers het leven kostte. Of we wel beseffen dat ook Poetins oudere broer de omsingeling niet overleefde?



"De geschiedenis is nog levend aanwezig."



Ook onder het communistische verleden hebben de Russen nooit een streep gezet. Maar in het Westen willen we altijd maar vooruitkijken. Geen wonder dat de Russische beer gromt nu de Navo zich al zo snel ontfermt over landen die nog niet zo lang geleden onderdeel waren van de Sovjet-Unie.