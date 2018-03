Pierre Bokma en Kees Prins samen op het podium

Het stuk vertelt over twee mannen in een restaurant. Het scenario is geschreven door Prins en cabaretier Roel Bloemen. De regie is in handen van Gijs Scholten van Aschat.



Bokma is momenteel ook te zien in de hitfilm Bankier van het Verzet.



De lunchvoorstelling is te zien van 3 tot 13 mei in Theater Bellevue. De kaartverkoop is vrijdag van start gegaan.