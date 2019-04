Philippe Remarque stopt als hoofdredacteur van de Volkskrant

Dat maakte de Volkskrant donderdag bekend. Naast zijn functie als journalistiek directeur wordt hij ook directeur-uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool.



In zijn nieuwe functie wil hij zich vooral focussen op de digitalisering, waarbij hij hoopt de journalistiek 'het digitale tijdperk in te loodsen'. In een toespraak voor de redactie zei hij het 'gezond te vinden nieuwe gezichten en ideeën naar voren te laten treden om richting te geven aan de Volkskrant'.



Profiel

De komende periode stelt een sollicitatiecommissie onder leiding van Stichting Volkskrant een profiel op en gaat gesprekken voeren met kandidaten. De krant wil aan het begin van de zomer een nieuwe hoofdredacteur hebben aangesteld.



Remarque werkt sinds 1996 voor de Volkskrant en was eerder correspondent in Moskou, Berlijn en Washington. In 2010 volgde hij Pieter Broertjes als hoofdredacteur op. Zijn vertrek is niet onverwacht. Al eerder liet hij doorschemeren dat hij 'dicht bij het einde' is als hoofdredacteur.