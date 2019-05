Petje af voor de pretoogjes van Carlo Boszhard

Dus Lips toch maar weer eens kijken. Dat viel niet tegen. De teksten en de hulptroepen (Ilse Warringa, Chantal Janzen en Elise Schaap) zijn stukken beter geworden. En toen Lips begon te turven hoe vaak achter het masker van de geïmiteerde BN'ers heel in de verte de pretoogjes van Carlo te zien waren, sloegen we helemaal steil achterover.



De oogst van één aflevering: Dick 'zet me nou niet neer als een geldwolf' Advocaat. Maar ook: Gordon en weerman Piet Paulusma. Teun Föhn uit de docusoap over Urk niet te vergeten, en Louisa van het transgenderkoppel Louisa en Rowan. Plus: John én Johnny de Mol.



Verder ging Carlo als Frans Bauer naar China. Toen hij ook nog in de huid van danser Timor Steffens was gekropen, was het tijd voor de seizoensfinale: Freddie Mercury. Carlo wil blijkbaar graag een seizoen door. "Don't stop me now," zong hij. "I'm having such a good time. So doe me een lol."



En dat allemaal in een klein halfuurtje. Petje af. In huize Lips zullen we Carlo nooit meer de gek van de week noemen.



