Petitie tegen optredens dj Konstantin op ADE

De dj is in opspraak geraakt na een aantal uitspraken die hij eerder deed tijdens een interview in het Duitse Groove Magazin in juni.



Daarin stelt hij onder meer dat vrouwelijke dj's vaak slechter zijn dan hun mannelijke collega's. Ook vindt hij dat vrouwelijke dj's te veel gepromoot worden en dat het daardoor logisch is dat ze succesvol worden.



De dj kreeg na dat interview veel kritiek over zich heen en gaf later aan dat hij het niet zo had bedoeld. De journalist zou zijn humor niet hebben begrepen.



Petitie

Toch krijgt het verhaal nu een staartje. De dj heeft drie optredens gepland staan tijdens ADE - de Giegling Showcase in Garage Noord, Loveland in de Mediahaven en Nightdivision in Het Sieraad - maar wordt tegengewerkt door een petitie, waarin wordt opgeroepent hem te weren van het evenement. Die petitie is al door tientallen mensen ondertekend, onder wie de nachtburgemeester van Amsterdam, Shamiro van der Geld.



Of de optredens van de dj worden afgezegd, is nog niet bekend.