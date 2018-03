Peter R. de Vries vergist zich: De Raadkamer is geen VI

Lips moest de afgelopen week eens flink in zijn ogen wrijven. Een kop boven een artikel van RTL: 'Peter R. de Vries blij dat hij eindelijk podium krijgt.' Nog eens wrijven. Het stond er echt.



Wat De Vries in de tien minuutjes die hij doorgaans krijgt bij talkshows niet kwijt kan, bracht hij donderdagavond voor het eerst in De Raadkamer op SBS6. "Vergelijk het met Voetbal Inside. Daar worden voetbalwedstrijden voor- en nabeschouwd, in De raadkamer wordt dat met misdaadzaken gedaan," zei De Vries in het artikel. In die vergelijking was De Vries dan Wilfred Genee.



Waar De Vries zich in vergist: voetbal is amusement.



Een matige grap over een rechtsback die beroerde voorzetten geeft, is zo gemaakt, maar een rechter die eens lekker de René van der Gijp gaat uithangen in een discussie over het invoeren van een brede dna-databank naar aanleiding van een brute verkrachting ligt lastiger.