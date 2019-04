Persvrijheid in Nederland wordt minder

Volgens Free Press Unlimited hangt de daling samen met de aanslagen op de redacties van Panorama en De Telegraaf en de politiebewaking van de bedreigde misdaadjournalisten Paul Vugts en John van den Heuvel. Desondanks is de persvrijheid in Nederland nog steeds goed.



De persvrijheidsindex wordt samengesteld aan de hand van zeven criteria, waaronder representatie van verschillende opinies, onafhankelijkheid van media, wetten en transparantie over hoe berichtgeving tot stand komt en geweld tegen journalisten.



Amerika

Ook wereldwijd is de persvrijheid afgenomen. Het aantal landen waar journalisten in vrijheid kunnen werken daalt. Opvallend is de daling van de Verenigde Staten. Het land zakte op de lijst van plaats 45 naar 48.



Dat heeft te maken met een dodelijke aanval op de redactie van een krant in Annapolis en vijandige uitspraken over media van president Donald Trump. Nooit in de geschiedenis van de VS zijn zoveel journalisten bedreigd en genoodzaakt geweest bescherming in te huren, aldus Free Press Unlimited.



In Noorwegen, Finland en Zweden is het met de persvrijheid het best gesteld. Onderaan de lijst staan Eritrea, China en Turkmenistan.



