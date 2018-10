Persoonsbeveiliger Wilders gevolgd voor film

Sollart filmde voor haar documentaire vijf personen die Nederland veilig moeten houden, waaronder een persoonsbeveiliger van Geert Wilders en de veiligheidsmanager van de kerncentrale in Borssele. Het is voor het eerst dat een persoonsbeveiliger van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) wordt geportretteerd.



Twitteraccounts

"De DKDB mocht niet onthullen waar ze op welk moment met een beveiligde persoon, zoals Geert Wilders of iemand van het Koninklijk Huis, zou zijn," vertelt regisseur Sollart. "De crew was daarom volledig op Twitteraccounts aangewezen."



Michael, de persoonsbeveiliger van Geert Wilders, stelt in de film: "Als ik moet kiezen tussen het leven van een zesjarig kind en de persoon die ik beveilig, zal ik voor de laatste kiezen. Dat is mijn taak."



Targetlijst

Daarnaast komt de veiligheidsmanager van kerncentrale Borssele aan het woord. Ook over dit werk heeft nog nooit een medewerker een interview gegeven. Daarnaast sprak Sollart met Jory, beveiliger tijdens de Pride in Amsterdam, dat hoog op de targetlijst staat als mogelijk doelwit voor terroristen.



De andere twee geïnterviewde beveiligers zijn Michael en Albert, camerabeveiligers van de Rotterdamse metro (RET).



Een zesde persoon die de regisseur voor de film sprak, is beveiliger in opleiding Donald van Hofstad Security. Hij is de enige beveiliger in de film die terrorisme zelf heeft meegemaakt toen hij als kind in Burundi woonde. Daarom heeft hij ook gekozen voor dit vak, vertelt hij in de film: "Terreur, je weet niet hoe snel het kan gaan, totdat je het zelf meemaakt."



De documentaire beleeft maandag 5 november de wereldpremière in bioscoop LantarenVenster in Rotterdam. Dat maakten producenten Basaltfilm en KRO-NCRV maandag bekend. Vanaf die datum is de film ook in bioscopen door heel Nederland te zien.



