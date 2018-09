Per Seconde Wijzer in het nieuw, maar toch zo vertrouwd

Een meubelstuk van de Nederlandse televisie is het. Een vertrouwde sofa met misschien wat gedateerd ogende, maar heerlijk comfortabele kussens. Per seconde wijzer is al meer dan 1000 afleveringen een aangenaam ouderwets anker op tv.



Niettemin onderging de kennisquiz begin deze maand een fikse opknapbeurt. Presentator Kees Driehuis - met zijn olijke blik achter zijn jampotglazen al net zo familiair als de zinsnede 'Waar ik Donald Trump zei, moet het Thierry Baudet zijn' - is vervangen door Erik Dijkstra.



Na 29 jaar trouwe dienst viel dat Driehuis zwaar. Hij had dan wel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar had geen zin in stoppen. De omroep besloot ­anders.



Dijkstra blijkt zich gelukkig volledig te schikken naar het format. Hij ontbeert misschien de senioriteit van Driehuis, van wie je zonder meer geloofde dat hij de antwoorden uit zijn eigen parate kennis oplepelde, maar sloeg in zijn derde aflevering precies de juiste toon aan. Serieus, met een prettig laagje onderkoelde humor.