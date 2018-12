Paul Vugts genomineerd voor Journalist van het Jaar 2018

Zij ontvingen de nominatie omdat zij ondanks de zware bedreigingen doorgingen met werken en ''journalistieke topproducties hebben gemaakt.''



Natalie Righton (de Volkskrant) is ook genomineerd voor de prijs van vakblad Villamedia vanwege haar stukken over de leugen van VVD-minister Zijlstra, die zei dat hij in de datsja van de Russische president Poetin van alles hoorde over strategische plannen.



Jet Schouten (Radar) en Joop Bouma (Trouw) dingen mee dankzij hun werk over gebrekkige medische implantaten.



Geen vanzelfsprekendheid

''De nominaties weerspiegelen de trends in de journalistiek in 2018. Het is helaas geen vanzelfsprekendheid meer dat journalisten in Nederland veilig hun werk kunnen doen,'' zegt Dolf Rogmans, juryvoorzitter en hoofdredacteur van Villamedia.



Het is de dertiende keer dat Villamedia de prijs voor Journalist van het Jaar uitreikt. De prijs werd eerder gewonnen door onder meer Follow the Money-journalisten Eric Smit en Kim Keken, Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de documentaireserie Schuldig, en Nieuwsuur-journalist Bas Haan.



De winnaar voor de titel Journalist van het Jaar 2018 wordt op donderdag 14 februari bekend gemaakt in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.



