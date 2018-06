Paul de Leeuw verlaat BNNVara

Dat laat zijn nu nog werkgever vrijdag weten in een persbericht. "Ik heb nu gesprekken met een aantal partijen die spannend zijn en me weer een nieuw soort van energie geven", zegt De Leeuw (56) zelf in die verklaring. Hij gaat op zijn nieuwe werkplek in ieder geval géén reisprogramma maken, bezweert hij.



Van één programma is al duidelijk dat De Leeuw er aan gaat werken: een woordvoerder van RTL bevestigt tegenover persbureau ANP dat hij Gordon vervangt als jurylid in het programma Hollands' Got Talent.



Mediadirecteur van BNNVara Robert Kievit betreurt het vertrek van De Leeuw maar toont ook begrip. 'We vinden het heel jammer dat hij vertrekt, maar begrijpen dat hij op dit punt in zijn carrière een nieuwe stap wil maken en gunnen hem die van harte.'



De Leeuw maakte sinds 1990 programma's als 'De Schreeuw van de Leeuw', 'PaPaul, 'De Kwis' en 'Lekker Laat'. Voor die- en andere programma's won hij onder meer de Zilveren Nipkowschijf, de Roos van Montreux en de Zilveren Televizier-ster en Gouden Televizierring.



Deze zomer is De Leeuw nog één keer te zien in een al opgenomen seizoen van Ranking The Stars.