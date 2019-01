Patty Brard gaat het theater in

Dat schrijft ze in haar column in Weekend. Het idee ontstond tijdens de opnames van Het Perfecte Plaatje, in het regenwoud van Costa Rica.



Brard schrijft dat ze daar een 'goed gesprek' had met presentator Tijl Beckand. "We bleken meer raakvlakken te hebben dan we vroeger dachten. Al pratende ontstond het plan voor een one woman power show."



Het Perfecte Plaatje

De 63-jarige Brard staat in de lente van 2020 op de planken. De voorstelling wordt geregisseerd door Ruben van der Meer.



Brard verliet SBS6 en is te zien in meerdere tv-programma's als Vet gelukkig?!, Hotter Than My Daughter en Het Perfecte Plaatje.