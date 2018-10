Patty Brard blijft een ongrijpbaar mediafenomeen

Brard viel dit jaar dertig kilo af na een gastric bypass, en pleitte nu voor de acceptatie van het volle vrouwenlijf

Ook vijf corpulente vrouwen die naakt op een sofa lagen vertelden hoe vernederend het is om voortdurend beoordeeld te worden op je uiterlijk. Zelfacceptatie bleef het ­toverwoord. "Ook met een maatje meer ben je prachtig," zei een van hen. "Iemand die lang is, is lang, ik ben dik."



Ja, als je het zo stelt.



Brard en Jekel onderwierpen zichzelf aan een 'impliciete associatietest' die duidelijk moest maken hoe zij over dikke mensen dachten. Jekel bleek een lichte voorkeur te hebben voor dunne mensen, Brard had een sterke voorkeur voor mensen met een slanke taille. Daar schrok ze enorm van, want 'vooroordelen zijn natuurlijk heel lelijk'.



Lips bleef, behalve met een lege koektrommel, ook met een wat onbestemd gevoel achter. Brard viel dit jaar dertig kilo af na een gastric bypass, en pleitte nu voor de acceptatie van het volle vrouwenlijf. Was dat nou hypocriet of was het de ongrijpbare Brard op haar best?



Reageren? hanlips@parool.nl



Lees het interview met Diederik Jekel: 'Wij willen gewoon rare dingen ontrafelen'