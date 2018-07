Patricia Paay wint rechtszaak over seksfilmpje

Dat heeft de rechtbank van Amsterdam woensdag bepaald. De tv-persoonlijkheid en voormalige zangeres had de website en twitteraar Eendevanger voor de civiele rechter in Amsterdam gesleept voor het verspreiden van het beruchte filmpje.



GeenStijl en de twitteraar moeten Paay een schadevergoeding van 30.000 euro betalen. De zangeres heeft door de publicatie immateriële schade geleden, zegt de rechtbank. Paay had 450.000 euro schadevergoeding geëist.



Verwoest

De partijen probeerden na de zitting in mei nog tot een schikking te komen, maar dat mislukte. Daarom deed de rechter nu alsnog uitspraak.



De zaak draait om de video waarin te zien is dat Paay plasseks heeft met een man. Tijdens de zitting vertelde ze dat het publiceren van het filmpje het ergste is wat haar ooit is overkomen. "Ik vind gewoon dat dit gestraft moet worden," zei Paay. "Dit mag nooit meer gebeuren. Je wil gewoon dood, je wil dit niet, dit verwoest je leven.'' Ze ondervindt nog dagelijks last van wat er is gebeurd.



Volgens de advocaat van GeenStijl ging het filmpje al dagen rond op WhatsApp en zou Paay de video zelf hebben doorgestuurd aan "minstens vijf mensen". Dat zou ze met andere filmpjes vaker hebben gedaan, beweerde de raadsman.



