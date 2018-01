Paroolcolumnisten naar Uitgeverij Pluim

Nieuwe namen op de lijst zijn onder anderen Bert Wagendorp, L.H. Wiener, Nachoem Wijnberg, Yvonne Kroonenberg en Parool-columnisten Massih Hutak en Roos Schlikker. Dat heeft uitgever Mizzi van der Pluijm vanmiddag bekendgemaakt.



Van der Pluijm vertrok vorig jaar bij uitgeverij Atlas Contact na een conflict met de directie van moederconcern VBK. Hoewel een aantal van de nieuwe auteurs de overstap maakt van Atlas is het volgens Van der Pluijm nadrukkelijk niet de bedoeling dat Pluim daarvan een 'dependance' wordt. "Ik ben bezig met de eerste acquisities van debutanten," aldus Pluijm in een persgesprek.



Pluim moet een kleine uitgeverij worden met jaarlijks hooguit 25 boeken waaraan heel veel zorg en aandacht wordt besteed. Ook andere activiteiten van schrijvers als toneelstukken en podcasts worden ondersteund. "We zijn toegewijd aan de schrijvers en we kunnen breder denken dan alleen het boek."



Begin deze maand werd al bekend dat Joris Luyendijk, Hanna Bervoets en P.F. Thomese hun werk bij Pluim gaan uitgeven. "Van Thomese verschijnt eind februari het eerste boek bij Pluim, het slotdeel van zijn Kessels-serie met als titel Ik, J Kessels. "Gevoeliger dan de andere Kessels, een heel melancholiek boek over het einde van een vriendschap. Echt Kessels op zijn best."



Pluim gaat een samenwerking aan met uitgeverij Das Mag op het gebied van de vertegenwoordiging in Vlaanderen, financiën en productie. Ook wordt samen naar huisvesting gezocht. "Maar we blijven onafhankelijke concurrenten. We houden heel erg onze eigen stijl en aanpak."



Lees ook de column van Massih Hutak over zijn keuze voor Pluim: Ik ga nu toch echt een nieuw boek schrijven