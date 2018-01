Paaspop annuleert optreden Boef in navolging van anderen

'Na nieuw intern beraad hebben we de conclusie getrokken dat de show geannuleerd dient te worden. Een conclusie waar een groot deel van het Paaspop-publiek achter staat, gezien de vele reacties die Paaspop ontvangen heeft,' zo meldt de organisatie van het festival.



Boef zou op zondag 1 april optreden in Schijndel. 'Bezoekers hebben voor Paaspop de allerhoogste prioriteit. Zij komen naar het festival om drie dagen en nachten feest te vieren, vrienden te maken, te verbroederen en een zorgeloze tijd te hebben. Spanningen vanwege een controversiële show passen daar niet bij.'



Andere hiphopartiesten, die wel naar Paaspop komen zijn JeBroer, Rico & Sticks, Broederliefde, Lil Kleine, Yung Nnelg en De Jeugd Van Tegenwoordig.



Corendon

GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, zei de samenwerking met rapper Boef donderdagochtend op.



De rapper zou komende zomer op diverse vakantiebestemmingen van GOfun optreden, maar die optredens gaan niet door.



"Na een gesprek met Boef en zijn management hebben we in gezamenlijk overleg besloten om de samenwerking tussen rapper Boef en GOfun te beëindigen," meldt de organisatie van jongerenreizen. "Vanwege de recente uitspraken van Boef lijkt het beide partijen beter om de samenwerking te staken."



GOfun organiseert partyvakanties naar bestemmingen als Chersonissos in Griekenland, Sunny Beach in Bulgarije en Lloret de Mar in Spanje.



Festival

Ook muziekfestival Muze Misse in Oss heeft alsnog een streep gezet door het optreden van rapper Boef tijdens de editie van komende zomer.



De organisatie van Muze Misse neemt afstand van de uitspraken van de rapper en gaat op zoek naar een vervanger, aldus een verklaring.



Het festival vindt plaats op 1 juli en er worden ongeveer 6000 mensen verwacht. Onder andere Golden Earring en Roxeanne Hazes staan op het programma.



Alsnog excuses

Boef kwam deze week in opspraak omdat hij in een video drie vrouwen die hem hielpen, uitmaakte voor hoeren.



Later maakte hij nog meer mensen boos toen hij alle vrouwen in clubs met alcohol en korte rokjes hoeren noemde. Na veel ophef bood hij zijn excuses aan.



