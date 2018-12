OVT biedt nogmaals excuses aan voor ontslag Freriks

In de uitzending van zondag en in een verklaring op de website legt de eindredacteur uit wat er volgens hem is gebeurd.



"Het berust op een misverstand dat een half jaar geleden is ontstaan in een telefoongesprek tussen Philip en mij, als eindredacteur van OVT." Vanaf toen ging Van der Gaag ervan uit dat Freriks nog twee keer een column zou schrijven aan het eind van 2018, en er dan mee zou stoppen.



Kolossale fout

"Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest. En ik had natuurlijk in de weken voorafgaande aan zijn column van afgelopen zondag contact met hem op moeten nemen. Dat dat niet is gebeurd is een kolossale fout geweest."



In de uitzending van zondag zei columnist Alexander Munninghoff dat ook hij weg moet bij OVT omdat er verjongd moet worden. Volgens hem was dat ook de reden van het ontslag van Freriks. In zijn verklaring ontkent Van der Gaag dat Freriks weg zou moeten omdat er verjongd moet worden bij het programma.



Uitgeluid

Afgelopen zondag werd Freriks tijdens de radio-uitzending tot zijn verbazing uitgeluid als columnist. Vaste presentator Jos Palm zei dat ze "met grote spijt" afscheid van hem moesten nemen. Freriks wist van niets.



De VPRO bood excuses aan voor de gang van zaken en zei dat de redactie van OVT en de VPRO niets liever willen dan dat Freriks blijft als columnist.



Maandag besloot Freriks zelf alsnog te stoppen met zijn wekelijkse column