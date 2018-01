Overzichtstentoonstelling Maria Austria in JHM

Een grote overzichtstentoonstelling, die vrijdag begint, en een biografie moet Maria Austria weer volop in de schijnwerpers zetten. "Dat verdient ze."



De Amsterdams-joodse fotograaf (1915-1975) heeft een veelzijdig oeuvre. Ze werd vooral bekend in de jaren zestig en zeventig als vernieuwend fotograaf van het experimentele en avant-gardistische theater van de jaren zestig en zeventig.



In de expositie komt ook ander werk van haar naar voren, zoals van voor de Tweede Wereldoorlog en een fotoserie van het verlaten Achterhuis in 1954. Daarnaast krijgt de bezoeker meer informatie over haar leven, waar tot nu toe niet zoveel over bekend was.



Marie Austria, Leven Voor de Fotografie, van 26 januari t/m 2 september 2018 in het Joods Historisch Museum.