Overheid start campagne tegen desinformatie en nepnieuws

De bescherming van de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke journalistiek staan voorop Ollongren

Het onderzoek begint begin 2019 en spitst zich toe op een analyse van het gebruik van sociale media rond de verkiezingen en de manier waarop berichten worden uitgewisseld tussen media, politici en burgers.



Op woensdag 20 maart zijn in Nederland Provinciale Statenverkiezingen. Eind mei volgen de verkiezingen voor het Europees Parlement.



"We moeten niet naïef zijn," zei Ollongren eerder dit jaar over de mogelijk misleidende beïnvloeding van burgers. Veel nepnieuws en desinformatie komt uit het buitenland, bijvoorbeeld Rusland.



Uit onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat in Nederland nog geen grote negatieve impact op de samenleving is vanwege sterke media, pluriforme nieuwsconsumptie en een hoog vertrouwen in de media, zo meldt Ollongren. Hierdoor is het risico klein dat online 'filter bubbels' ontstaan waarin mensen zich eenzijdig informeren over hun omgeving.