Overall van vuilnisman inspiratie voor kledingcollectie

Wij willen laten zien dat duurzame mode ook fashion kan zijn

"Als we honderd exemplaren van een item verkopen, maken we ook honderd stuks. Zo hebben we zero waste. De kleding, gemaakt van duurzaam katoen of gerecycled polyester, wordt begin februari geleverd, ruim op tijd voor het voorjaar."



Hoe reageren de Amsterdamse vuilnismannen en -vrouwen erop?

"Enthousiast. We waren naar de werf dicht bij ons kantoor in de Schinkelbuurt gegaan omdat we daar onze shoot wilden doen. Dat mocht. Uiteindelijk stonden vuilnismannen en -vrouwen tijdens de shoot om ons heen en gingen ook op de foto."



Kunnen we vanaf volgend jaar een run op oude oranje overals verwachten?

"Dat zou leuk zijn, al is dat niet het doel. Wij willen bewustzijn creëren bij de consument en laten zien dat duurzame mode ook fashion kan zijn."



De collectie is te bestellen via de website van Unrobe.