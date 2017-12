Oudjaarsshow Dolf Jansen integraal op Youtube

De voorstelling Omdat we het waard zijn is opgenomen in een uitverkochte Kleine Komedie te Amsterdam. "Geen montage, beetje make up, geen script....2017 zoals het was: hard, poetisch, meedogenloos, ontroerend en heel erg grappig, ook", schrijft de Amsterdammer op zijn site.



Jansen en Korthals willen hun voorstelling en hun 'woorden van empathie en menselijkheid' graag met zoveel mogelijk kijkers delen, staat er verder te lezen op de website. Een andere reden voor het duo om de show online te zetten, is om mensen die niet naar het theater gaan ook de gelegenheid te geven om Omdat we het waard zijn te kunnen zien.