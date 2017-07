Oud-Ajacied Anouk Hoogendijk in Expeditie Robinson

'Het hoge woord is eruit'', zegt Hoogendijk (32) in een filmpje op de Facebookpagina van het realityprogramma. ''Ik mag het eindelijk van de daken schreeuwen. En daar ben ik heel erg blij om want het was zo moeilijk om aan niemand te kunnen vertellen. En ik ben zo trots en zo blij dat mijn droom is uitgekomen."



Hoogendijk nam met afgelopen seizoen met de Amsterdamse titel op zak afscheid van het profvoetbal. De voetbalster speelde sinds 2012 bij Ajax, dat toen begon met vrouwenvoetbal. Ze kondigde eind april aan te gaan stoppen na dit seizoen.



Hoogendijk speelde sinds 2004 ook in het Nederlands elftal, met in totaal 103 interlands en negen doelpunten achter haar naam. Ze is de komende tijd analist van het EK vrouwenvoetbal bij de NOS.



