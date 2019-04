Orkest en Gatti begraven strijdbijl

Gatti werd vorig jaar door het orkest aan de kant gezet na verhalen over seksueel ongewenst gedrag, waarop hij advocaten in de arm nam. Maar nu meldt het orkest dat "het ongenoegen tussen beide partijen na uitvoerig overleg is opgelost," al komt Gatti niet terug als chef.



Als "teken van waardering" voor Gatti zal het orkest wel drie opnames onder deze dirigent uitbrengen: cd's en of dvd's van werk van Richard Strauss, Gustav Mahler en Anton Bruckner.



Belangrijke bijdrage

"De betrokkenen kunnen en willen zich nu volledig op de toekomst richten," aldus de verklaring waarbij de partijen het willen laten. Het orkest is Gatti "erkentelijk voor zijn artistiek leiderschap van het orkest en de bijdrage die hij heeft geleverd aan de positie van het orkest in de wereld van de klassieke muziek. Hij heeft een belangrijke artistieke bijdrage geleverd aan het orkest en zal altijd herinnerd worden als de zevende chef-dirigent."



Het orkest wenst Gatti succes toe "zowel op persoonlijk als professioneel vlak".



