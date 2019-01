Oproep tot Gillette-boycot na spotje over nieuwe mannelijkheid

De onverwoestbare slogan 'Gillette, the best a man can get' heeft plotseling een andere lading gekregen.



In een twee minuut durend spotje maakt de scheermesjesfabrikant een opvallend statement: het is de hoogste tijd om een ander, moderner beeld van mannelijkheid te omarmen. Daar is een deel van de aangesproken mannen het niet mee eens: zij roepen op tot een boycot.



Welkom in 2019, waarin het publieke debat zo scherp als een scheermes wordt gevoerd.



Stoer zijn

In het filmpje worden stoere mannen getoond die barbecuen, jongetjes die vechten, vrouwen die worden lastig gevallen en journaalbeelden over Metoo.



"Dit is al veel te lang gaande, en mannen komen steeds met dezelfde smoesjes: boys will be boys. Maar er is iets veranderd," zegt de voice-over.