Oproep kunstwereld: Haal Beatrix Ruf terug naar Stedelijk

In een paginagrote oproep in Het Parool van zaterdag wordt gevraagd Beatrix Ruf terug te laten keren op haar post.



De oproep is ondertekend door Nederlandse en internationale kunstenaars, museummedewerkers, galeriehouders, kunsthistorici, curatoren, architecten en belangrijke private sponsors



Onder de ondertekenaars zijn gerespecteerde kunstenaars zoals Richard Serra, Michael Raedecker, Philip Glass, Laurie Anderson en Marina Abramovic.



Ook de museumdirecteuren Bart Rutten (Centraal Museum) en Jacqueline Grandjean (Oude Kerk) hebben zich solidair verklaard, net als de private sponsors van het Stedelijk Max Vorst, Hans Lensvelt, Natascha Jacobs Linssen, Rob Scheller en Suus Dikkers.



De Duitse Ruf (57), die in 2014 Ann Goldstein opvolgde, stapte 18 oktober 2017 op na aanhoudende kritiek op haar nevenfuncties. De directeur was daarom niet aanwezig bij de presentatie van de door haar geïnitieerde, spraakmakende nieuwe inrichting van het museum.



Jan Willem Sieburgh is momenteel directeur ad interim van het Stedelijk Museum, dat in afwachting is van meerdere onderzoeken naar de gang van zaken rond Rufs vertrek.