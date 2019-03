Oppervlakkig Eus in Medialand bevestigt vooral karikaturen

Hij leek even zijn lucratieve baantje als tafelheer kwijt te raken toen hij DWDD in het beklaagdenbankje plaatste

Intussen zag Lips Akyol zijn kilometervergoeding flink opschroeven door voor Eus in medialand van Zeeuws-Vlaanderen naar Friesland te rijden en naar Amsterdam. In Terneuzen werd geklaagd dat de nieuwe zeesluis het Journaal niet haalde, maar de Noord/Zuidlijn wél - Lips vond de NZ-lijn toch echt interessanter.



Geestig werd het toen er in een Zeeuws café werd geklaagd over de culturele dominantie van Amsterdam en vervolgens een volkszanger Bloed, Zweet en Tranen zong - het lijflied van Ajax. In Friesland ging Eus langs bij blokkeerfriezen, en bij het Twentse dagblad Tubantia was het nieuws van de dag een opgepakte lingeriedief.



Tot slot nam Akyol de bebaarde opperblokkeerfries mee naar een avond over feminisme in Amsterdam, met voorspelbaar resultaat. Lips vond het een oppervlakkig programma, waarin karikaturen werden bevestigd. Maar dat is vast weer een typische grachtengordelmening.



