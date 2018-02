Opnames laatste seizoen House of Cards hervat

Lane werd in 2003 genomineerd voor een Oscar voor haar rol in de film Unfaithful. Ze is ook genomineerd voor twee Emmy's en drie Golden Globes. Ze speelde onder meer in Under the Tuscan Sun en Chaplin. Ze zal te zien zijn in de aankomende Amazon-serie The Romanoffs.



Kinnear speelde rollen in films als As Good As It Gets, waarvoor hij werd genomineerd voor een Oscar, Little Miss Sunshine en de miniserie The Kennedys.